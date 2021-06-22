Кузьмин рассказал о своем состоянии после коронавируса

Музыкант Владимир Кузьмин рассказал о своем самочувствии после выписки из больницы, куда он попал с коронавирусом. Об этом сообщил NEWS.ru.

Он рассказал, что чувствует себя хорошо и поблагодарил подписчиков за поддержку. Также Кузьмин уточнил, что коронавирус у него действительно подтвердился.

Певицу МакSим (Марину Абросимову) врачи ввели в искусственную кому. Пиар-менеджер певицы Яна Богушевская рассказала о ее состоянии. По словам Богушевской, состояние Абросимовой стабильное, врачи дают положительный прогноз.

«Прогнозы положительные. Ничего страшного нет в аппарате ИВЛ, это изученный метод лечения. Она молодая», — подчеркнула сотрудница певицы.

МакSим почувствовала недомогание перед предстоящим концертом в Казани. Она сдала тест на коронавирус, результат был отрицательным. Певице пришлось выступить на концерте в честь Дня России с температурой 39. После этого улучшения не наступило, певицу госпитализировали. Тест на коронавирус снова показал отрицательный результат, но певице диагностировали пневмонию с поражением 40% легких.