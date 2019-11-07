Куценко похудел на 10 килограммов для съемок фильма

Куценко рассказал, что в «Любимой» он играет спецназовца из группы, которая прибыла к сирийскому отелю, захваченному террористами. В отеле находятся симфонический оркестр и журналисты, которые приехали на военную базу России к Новому году.

Как сообщил сайт «Комсомольская правда», Гоша Куценко признал, что военных играет часто и привык делать таких персонажей разноплановыми.

Куценко отслужил в армии в советское время в качестве солдата-срочника, однако служба, по словам актера, его не отпускает.

Он не ездит на сборы, однако считает, что отдает долг Родине, когда играет в кино военных.