Куценко похудел на 10 килограммов для съемок фильма
Актер Гоша Куценко сбросил вес ради крымских съемок в фильме «Любимая» и будет продолжать работу в зимний период. Об этом сообщило ИА Nation News.
Куценко рассказал, что в «Любимой» он играет спецназовца из группы, которая прибыла к сирийскому отелю, захваченному террористами. В отеле находятся симфонический оркестр и журналисты, которые приехали на военную базу России к Новому году.
Как сообщил сайт «Комсомольская правда», Гоша Куценко признал, что военных играет часто и привык делать таких персонажей разноплановыми.
Куценко отслужил в армии в советское время в качестве солдата-срочника, однако служба, по словам актера, его не отпускает.
Он не ездит на сборы, однако считает, что отдает долг Родине, когда играет в кино военных.