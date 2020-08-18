Куценко объяснил, что помогает ему справляться с тягой к алкоголю

В свое время Куценко рассказал, что с рождением младшей дочери перестал выпивать, однако потом появился еще один ребенок и актер стал опять на радостях выпивать.

«Я понял, что эти две вещи несовместимы — не надо алкоголь связывать со счастьем общения с ребенком. Это разные субстанции», — обратил внимание артист.

По его словам, сейчас надо работать и хорошо выглядеть, поскольку молодежь начинает наступать на пятки.