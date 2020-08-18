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    18 августа 2020, 11:20

    Куценко объяснил, что помогает ему справляться с тягой к алкоголю

    Артур Блянихов

    Российский актер Гоша Куценко признался RT, что работа и интересный труд помогают ему справляться с желанием выпить.

    В свое время Куценко рассказал, что с рождением младшей дочери перестал выпивать, однако потом появился еще один ребенок и актер стал опять на радостях выпивать.

    «Я понял, что эти две вещи несовместимы — не надо алкоголь связывать со счастьем общения с ребенком. Это разные субстанции», — обратил внимание артист.

    По его словам, сейчас надо работать и хорошо выглядеть, поскольку молодежь начинает наступать на пятки.

    Новости SMI.FM