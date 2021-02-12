Кустурица привился «Спутником V»

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Информация появилась в Telegram-канале Россотрудничества.

«Я уже сделал первый укол, следующий — 17 февраля», — заявил режиссер.

По его словам, 80% сербов верят в эффективность именно российской вакцины. Соотечественники Кустурицы считают ее «самой лучшей вакциной» и надеются, что в Сербию завезут больше медицинского препарата, отметила «Русская планета».

Однако «белградская элита, которая близка Западу», доверяет вакцинам Pfizer и Moderna, добавил режиссер.

О желании привиться «Спутником V» Кустурица говорил в январе. Он считает российскую вакцину от коронавируса «классической» и «самой лучшей».

До него «Спутником V» привились посол Сербии в России Мирослав Лазански, его супруга и сотрудники посольства.

Ранее Черногория разрешила поставки «Спутника V» в страну. Пока что в государстве нет массовой вакцинации от коронавируса