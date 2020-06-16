Кустурица приедет на парад Победы в Москву

Режиссера позвал министр обороны Сергей Шойгу. «Эмир, приглашаю тебя в качестве почетного гостя принять участие в этом знаменательном событии», — написано в приглашении.

По данным СМИ, Кустурица подтвердил свое присутствие на мероприятии.

Ранее парад, посвященный 75-летию Великой Победы, из-за пандемии коронавируса был перенесен российскими властями с 9 мая на 24 июня. Дата была выбрана по рекомендациям эпидемиологов, кроме того, 24 июня состоялся первый Парад Победы в 1945 году. На торжестве ожидаются иностранные гости.

Стало известно, что для участия в параде Победы в Москву прибыли китайские военнослужащие. По данным СМИ, военные прибыли на самолете Xian Y-20. Ранее он участвовал в мероприятиях по сдерживанию коронавируса в Ухане.

14 июня в центре Москвы прошла репетиция парада. Из-за этого там перекрыли движение.