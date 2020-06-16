    16 июня 2020, 13:35

    Кустурица приедет на парад Победы в Москву

    Дарья Морозова

    Сербского режиссера Эмира Кустурицу пригласили на парад Победы в Москву в качестве почетного гостя. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на зарубежный портал «Искра».

    Режиссера позвал министр обороны Сергей Шойгу. «Эмир, приглашаю тебя в качестве почетного гостя принять участие в этом знаменательном событии», — написано в приглашении.

    По данным СМИ, Кустурица подтвердил свое присутствие на мероприятии.

    Ранее парад, посвященный 75-летию Великой Победы, из-за пандемии коронавируса был перенесен российскими властями с 9 мая на 24 июня. Дата была выбрана по рекомендациям эпидемиологов, кроме того, 24 июня состоялся первый Парад Победы в 1945 году. На торжестве ожидаются иностранные гости.

    Стало известно, что для участия в параде Победы в Москву прибыли китайские военнослужащие. По данным СМИ, военные прибыли на самолете Xian Y-20. Ранее он участвовал в мероприятиях по сдерживанию коронавируса в Ухане.

    14 июня в центре Москвы прошла репетиция парада. Из-за этого там перекрыли движение.