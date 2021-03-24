Кустурица пошутил о причинах сделать прививку от коронавируса

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица пошутил насчет причин, по которым необходимо сделать прививку от коронавируса, написал сайт RT.

Как считает автор знаменитых комедий и трагедий, вакцинация нужна, чтобы беспрепятственно «пить вино» или «гулять».

«И прийти на мой концерт, когда я приеду в Москву!» — добавил Кустурица.

Недавно режиссер отмечал, что вакцина «Спутник V» по своему составу в хорошем смысле отличается от американских аналогов, среди которых Pfizer и Moderna. Еще в феврале этого года режиссер привился от COVID-19 российским препаратом.

Ранее актриса и манекенщица Сэнд Ван Рой обвинила режиссера Люка Бессон в сексуальном насилии. В итоге французский судебный следователь закрыл дело. Адвокат Ван Рой выразил удивление в связи с принятым решением. По данным СМИ, дело закрыли без разбирательств с самой актрисой и режиссером, а также без опроса ключевых свидетелей.

Первую жалобу на Бессона актриса написала в мае 2018 года. Она рассказала, что режиссер за два года насиловал ее четыре раза.