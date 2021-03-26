Курьер из Новосибирска рассказал, как взбирался по снежной горе

Курьер, который попал на видео, где он забирается по огромной горе снега в Новосибирске, рассказал, как это произошло. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Выяснилось, что молодой человек — студент. Таким образом он просто подрабатывает. В тот день он, как обычно доставлял заказ. Около железной дороги он решил сократить путь и не обходить по лестнице.

«Решение карабкаться на эту гору было спонтанным. Это уже когда лез и проваливался по пояс в грязный и мокрый снег, то проклинал судьбу. Но в итоге сократил маршрут и пришел вовремя», — рассказал парень.

Также он поделился, что не ожидал, что из-за этого он вдруг станет популярным. Работает молодой человек в доставке в свободное от учебы время, а заработанные деньги откладывает на обучение.

«Так у меня получилось уже в декабре полностью самому все оплатить и вот уже заработал на апрельский взнос. Видео получилось прикольным, но какой-то славы я не искал», — поделился он.

Также парень рассказал, что ему нравится его работа, а коллектив курьеров в его компании дружный.