Куравлева выписали из больницы в Коммунарке и отправили на реабилитацию

Актер Леонид Куравлев завершил свое лечение в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке, его перевели в другое медицинское учреждение, там он будет проходить реабилитацию. О этом рассказал его сын Василий Куравлев.

«Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы», — сообщил Куравлев-младший РИА «Новости».

Он поблагодарил от имени всей семьи медиков, которые занимались лечением папы.

О том, что Куравлева госпитализировали, стало известно в первой половине января, у него диагностировали воспаление легких, при этом ковид у него не подтвердился.

Ранее СМИ писали, что народного артиста РСФСР выписали из больницы в Коммунарке. Однако уточнялось, что его отправили в хоспис для оказания паллиативной помощи. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Леониду Куравлеву 85 лет. Он известен зрителям по таким фильмам, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок» и многим другим.