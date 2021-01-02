Купченко рассказала о состоянии зараженного ковидом Ланового

Купченко уточнила, что Лановой сдавал тест на антитела 31 декабря. Анализ показал большое количество антител, после чего актер сдал ПЦР-тест — тот показал положительный результат.

«Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст (артисту 86 лет — прим. ред.), решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», — рассказала Купченко.

Она отметила, что тоже заразилась коронавирусом, но ложиться в больницу не планирует. Однако Купченко собирается посетить клинику, чтобы сделать КТ. Ее супруг уже был на компьютерной томографии — оказалось, что его легкие поражены на 5%. Анализ также показал, что у актера пневмония на фоне COVID-19.

Все спектакли с участием Купченко и Ланового, которые должны были пройти в ближайшие дни в Театре имени Е. Б. Вахтангова, где служат артисты, будут заменены.