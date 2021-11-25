Куликова рассказала о новом сезоне сериала «Склифософский»

Актриса Мария Куликова рассказала о будущих сезонах сериала «Склифософский». Об этом сообщил сайт «Караван историй».

По данным сайта «Дни.ру», премьера девятого сезона назначена на 17 января 2022 года. В декабре начнется работа над 10 сезоном.

Актриса рассказала, что в этой части упор будет сделан не на медицине, а на отношениях главных героев Олега Брагина и Марины Нарочинской. Первый борется с тяжелой болезнью, что только осложняет ситуацию.

«Все привыкли к тому, что в кино показывают идеальных героев, поддерживающих своих любимых несмотря ни на что. В реальности же у людей иногда заканчиваются силы и сдают нервы», — рассказала Куликова.

Ранее в полицию поступило обращение уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец с просьбой проверить американский стриминговый сервис Netflix на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

Баранец указала в своем заявлении, что на платформе есть целая подборка фильмов и сериалов на эту тему. Весь ЛГБТ-контент промаркирован «16+». Обращение омбудсмена сейчас рассматривает столичное управление Министерства внутренних дел.