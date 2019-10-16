Куклачев захотел получить тульского кота-наркокурьера

СМИ узнали о сбежавшем от следователей «коте-наркокурьере». Теперь дело может рассыпаться Подробнее

«Несколько лет назад моему папе подарили кота, который жил в колонии. С животным произошел похожий случай. Этот кот впоследствии выступал в театре на протяжении восьми лет и носил в зубах цветы», — поделился Дмитрий Куклачев.

Артист дал совет искать сбежавшее животное в ближайших домах и людных местах.

«За 30 лет общения с животными я заметил, что кошки очень привыкают к человеку, — объяснил Куклачев. — Если кот совершал длительные переходы с нелегальной продукцией, он умный и ручной, а значит, он должен находиться где-то рядом с людьми».