Куклачев установил для кошек фонтан и накормил мороженым

Фонтан прямо в доме поможет кошкам пережить жару. Об этом позаботился руководитель Театра кошек Юрий Куклачев, сообщило ИА НСН.

«В театре у нас для животных специальное кондиционирование, а своим домашним кошкам я устроил фонтан. У меня ванна стоит, я включил фонтан, холодная вода льется, и получается такой фонтанчик», — рассказал дрессировщик.

Кошки не купаются в воде, но в помещении создается хороший микроклимат, воздух увлажняется, нет сухости.

По словам Куклачева, кошки хорошо переносят жару, хотя и реагируют по-особенному на такую высокую температуру. Четвероногие перебрались со своих специальных поролоновых домиков на кафель.

«Лежат на холодненьком, балдеют», — рассказал руководитель театра.

А некоторые питомцы даже залезли в кастрюлю. Главное уберечь животных от попадания прямых солнечных лучей, написало радио «Комсомольская правда».

В цирке кошки находятся под круглосуточным надзором. Работники берегут животных, чтобы никто не пострадал. Питомцы в течение всего дня могут подойти к миске с водой. Четвероногих обливают, им ставят дополнительные кондиционеры. При необходимости сотрудники театра охлаждают еду. Иногда кошкам дают мороженое, но не на постоянной основе, скорее, в качестве баловства.