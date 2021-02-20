Куклачев призвал не завидовать размеру его пенсии

Артист, дрессировщик кошек и основатель «Театра кошек» Юрий Куклачев старается не реагировать на повышенный интерес к его пенсии. Он призвал хейтеров не завидовать размеру его доходов, сообщило РИА ФАН.

«Есть такое слово — зависть. А что нам завидовать? Вы трудитесь, как мы трудимся, чтобы вас Отечество отметило — вот это самое главное. А как реагировать на зависть? Не обращать внимания», — сказал Куклачев.

Он пояснил, что всем народным артистам за заслуги перед Отечеством начисляют пенсию в 30 тысяч дополнительно. Поэтому он такой не один, таких россиян много, добавил артист.

Также Куклачев отреагировал на многочисленные слухи об издевательствах над кошками.

«Видят, какая популярность у Куклачева, а он их (кошек — прим. ред.) током бьет, на сковородку сажает. Ну больной мозг! От зависти головной мозг начинает заболевать психически, понимаете, на нервной почве. Это очень плохо», — подытожил дрессировщик.

Ранее СМИ обнародовали размер пенсий известных артистов и политиков. В тексте говорится, что Куклачев получает 45 тысяч рублей. Самая маленькая пенсия оказалась у музыканта Юрия Лозы — 12 тысяч рублей. За ним в списке идет телеведущая Роза Сябитова — 14 тысяч. Пенсия певца Бориса Моисеева — 55 тысяч рублей, 30 из которых — надбавка за звание заслуженного артиста.