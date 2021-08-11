Куклачев посоветовал вдове Мамонова раздать всех его животных поклонникам музыканта

Руководитель Театра кошек Юрий Куклачев подсказал, как поступить с множеством питомцев покойного Петра Мамонова, который приютил их с улицы. Куклачев считает, что Ольга Мамонова может раздать животных поклонникам артиста. Об этом сообщил Daily Storm.

У Мамонова дома живет 20 кошек и три собаки. Их всех он подбирал на улице и ухаживал за ними. Супруга осталась с животными одна после смерти музыканта и теперь не знает, как их содержать.

Кошек предложили забрать Куклачеву в свой театр, но тот отказался. Он пояснил, что у него и так 200 кошек, 100 из которых персонал театра обеспечивает из своего кармана.

Он предложил раздать кошек и собак поклонника погибшего артиста. Куклачев пояснил, что сам нередко раздает котят своим зрителем. Животные пользуются у них популярностью.

Также он рекомендовал обратиться к производителям корма. В таких случаях они могут оказать помощь.

«Да сколько сейчас таких учреждений, помогающим людям, которые оказались в беде и в одиночку содержат по 20-30 животных!» — подчеркнул Куклачев.