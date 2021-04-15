Кудрявцева выиграла суд у Разина

Ведущая Лера Кудрявцева выиграла суд против продюсера Андрея Разина. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Instagram знаменитости.

Уточняется, что Разин написал в соцсетях, что когда-то давно заказал к себе в номер отеля проституток, и среди ни была Лера Кудрявцева. После этого ведущая подала на него в суд.

На своей странице она выложила фото со своим адвокатом Катей Гордон и рассказала, что суд они выиграли. Теперь Разин обязан ей выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации.

Рэпер Эллей, который устроил ДТП в центре Москвы, выплатит пострадавшим в общей сумме 1,3 миллиона рублей. Часть суммы он уже погасил. Об этом сообщила пресс-служба Хамовнического суда Москвы.

15 апреля рэпера Эллея (Эльмина Гулиева) отправили на четыре года в колонию за ДТП, которое он устроил в сентябре прошлого года на Остоженке. Тогда он за рулем своего Infiniti врезался в Mercedes и вылетел на тротуар, где были пешеходы. Травмы получили три человека.