Кудрявцева впервые показала внука

«Я — баба Лера», — написала Кудрявцева.

Звезда отдыхает в санатории в Адлере. Туда она приехала с маленькой дочкой Машей и сыном Жаном с ребенком.

Кудрявцева впервые поделилась с подписчиками фотографией с маленьким мальчиком. Его она запечатлела в бассейне. Ведущая подписала, что вместе с ней отдыхает ее «любимый внук Лева».

Кудрявцева отметила, что у нее большая семья. Вскоре она пообещала показать невестку.

Внук телезвезды родился за несколько месяцев до того, как Кудрявцева сама родила девочку. В итоге 47-летняя артистка сначала стала бабушкой, а затем мамой во второй раз.