26 июня 2020, 20:02
Кудрявцева впервые показала внука
Российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева показала фотографию со своим внуком, которому сейчас почти два года. Снимок она опубликовала в Instagram, сообщил сайт «Утро.ру».
«Я — баба Лера», — написала Кудрявцева.
Звезда отдыхает в санатории в Адлере. Туда она приехала с маленькой дочкой Машей и сыном Жаном с ребенком.
Кудрявцева впервые поделилась с подписчиками фотографией с маленьким мальчиком. Его она запечатлела в бассейне. Ведущая подписала, что вместе с ней отдыхает ее «любимый внук Лева».
Кудрявцева отметила, что у нее большая семья. Вскоре она пообещала показать невестку.
Внук телезвезды родился за несколько месяцев до того, как Кудрявцева сама родила девочку. В итоге 47-летняя артистка сначала стала бабушкой, а затем мамой во второй раз.