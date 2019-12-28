    28 декабря 2019, 19:26

    Кудрявцева показала разорвавшийся грудной имплант

    Алена Макаренко

    Теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева перенесла на днях экстренную операцию из-за разорвавшегося грудного импланта. Теперь в Instagram она опубликовала фотографию инородного тела, которое отравляло ее организм 15 лет.
    Кудрявцева показала разорвавшийся грудной имплант

    «Зрелище конечно неприятное, но решила все же показать вам эту „чудесную“ картинку, не для запугивания ради, а для понимания так сказать „катастрофы“», — написала телеведущая.

    Кудрявцева постепенно приходит в себя. Она поблагодарила подписчиков за поддержку. Также звезда поделилась несколькими советами с теми, кто надумал сделать пластическую операцию. Телеведущая понимает, что не имеет права кого-либо отговаривать, но хочет предостеречь от повторения ее ошибок.

    Кудрявцева рассказала, что у нее ничего не болело, не было воспалений. Позже единственное, что она почувствовала, — «поехала форма» одной груди. На УЗИ ведущей показали только скопление жидкости, но не разрыв. Имплант состоит не из воды, а из гелевой каши. Поэтому он долго вытекал и пропитывал все ткани. Именно их врачи прочищали четыре часа.

    «15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала «синдром хронической усталости», — написала Кудрявцева.

    Она также посоветовала пластическим хирургам перестать «нести пургу» о безопасности грудных имплантов. Кроме того, телеведущая призвала, наконец, «громко» говорить правду.