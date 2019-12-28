Кудрявцева показала разорвавшийся грудной имплант

«Зрелище конечно неприятное, но решила все же показать вам эту „чудесную“ картинку, не для запугивания ради, а для понимания так сказать „катастрофы“», — написала телеведущая.

Кудрявцева постепенно приходит в себя. Она поблагодарила подписчиков за поддержку. Также звезда поделилась несколькими советами с теми, кто надумал сделать пластическую операцию. Телеведущая понимает, что не имеет права кого-либо отговаривать, но хочет предостеречь от повторения ее ошибок.

Кудрявцева рассказала, что у нее ничего не болело, не было воспалений. Позже единственное, что она почувствовала, — «поехала форма» одной груди. На УЗИ ведущей показали только скопление жидкости, но не разрыв. Имплант состоит не из воды, а из гелевой каши. Поэтому он долго вытекал и пропитывал все ткани. Именно их врачи прочищали четыре часа.

«15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала «синдром хронической усталости», — написала Кудрявцева.

Она также посоветовала пластическим хирургам перестать «нести пургу» о безопасности грудных имплантов. Кроме того, телеведущая призвала, наконец, «громко» говорить правду.