Кудрявцева отреагировала на травлю дочери певицы Славы в Сети

Российская телеведущая Лера Кудрявцева в эфире шоу «Звезды сошлись» отреагировала на травлю в Сети дочери певицы Славы, Александры Морозовой. 22-летнюю девушку критикуют за внешность, желание петь и личную жизнь родителей, сообщил сайт «Дни.ру».

«На месте Славы я не знаю даже, чтобы сделала за своего ребенка», — подчеркнула телеведущая.

Слава периодически вступает в дебаты с хейтерами, пытаясь защитить дочь. Саша старается не обращать внимания на негатив и не читать плохие комментарии.

Ранее Кудрявцева осталась недовольна шумными попутчиками в поезде.

«Вот скажите мне, как можно ехать в поезде и битый час громко на весь вагон трындеть по телефону. Ну выйди в тамбур, напиши СМС», — написала знаменитость.

Она поинтересовалась, как ее подписчики ведут себя в подобных ситуациях. Многие написали слова поддержки ведущей, согласившись, что такое поведение может очень раздражать. Одной из сочувствующих была актриса и звезда передачи «Давай поженимся» Лариса Гузеева: «Хамы, Лер! Всегда об этом думаю. Хотят жить, как в Швейцарии, но сознание Шариковых».