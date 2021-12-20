Кудрявцева осудила Лепса за развод с женой

Телеведущая Лера Кудрявцева намекнула, что певец Григорий Лепс виноват в разводе со своей женой Анной Шаплыковой. Она проследила нехорошую тенденцию в расставаниях людей, которые много лет были вместе.

Вставить свою реплику об отношениях Лепса и его жены Кудрявцева позволила себе после того, как Андрей Григорьев-Аполлонов из группы «Иванушки International» сказал, что 20 лет — это огромный срок. Исполнитель в ходе ее передачи «Секрет на миллион» предположил, что семейная пара за это время могла «замучиться».

«В последнее время у мужчин это становится уже доброй традицией. Двадцать лет в браке. Оп! И развод! Ну как это они замучились? Где 20 лет, там и на всю жизнь!» — возразила на это телеведущая.

Процедура расторжения брака Лепса и Шаплыковой была назначена на 20 декабря. Адвокат жены певца Оксана Якимова объясняла, что супруги разводятся в хороших отношениях, но в их семейной жизни наступил кризис. Правозащитник подчеркивала, что на данном этапе этот шаг сделан парой обоюдно и твердо.