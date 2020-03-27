Кудрявцева оскорбила россиян на карантине

На видеозаписи знаменитость показала офис с коллегами и свое отражение в зеркале. Кудрявцева решила оскорбить тех, кто выбрал режим карантина и самоизоляции.

«Ну, что, сволочи, дома сидите все?», — поинтересовалась ведущая.

Она обратила внимание на то, что сама в этот момент находится на работе. Сотрудники, которых показала звезда, надели медицинские маски. Однако сама Кудрявцева отказалась от защитного средства.

«Очень странное зрелище, конечно…», — добавила она в конце видео.

Интернет-пользователей такое обращение телеведущей удивило и оскорбило. Они начали распространять ролик по Сети и делиться им со знакомыми. Некоторые поклонники возмущались грубым словам Кудрявцевой. Другие заметили, что она проигнорировала обязательный режим карантина.

Кудрявцева недавно приехала из Дубая, поэтому должна была самоизолироваться на две недели, чтобы сократить риск распространение коронавируса. Тем не менее, знаменитость вышла на работу.