Кучеренко: Билл Гейтс переживает об экологии из-за возраста

По его мнению, Гейтсу импонирует амплуа отца народов, и это возрастное явление.

«И Биллу Гейтсу нужно пустить усы и выдать курительную трубку», — заключил Кучеренко.

Ранее предприниматель Билл Гейтс сравнил последствия загрязнения атмосферы с последствиями пандемии COVID-19. Климатическая катастрофа может случиться уже в ближайшие десятилетия, написал он в своем блоге.