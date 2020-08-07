07 августа 2020, 13:56
Кучеренко: Билл Гейтс переживает об экологии из-за возраста
Участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко считает, что Билл Гейтс озадачился проблемами изменения климата в силу возраста. Об этом сообщила НСН.
По его мнению, Гейтсу импонирует амплуа отца народов, и это возрастное явление.
«И Биллу Гейтсу нужно пустить усы и выдать курительную трубку», — заключил Кучеренко.
Ранее предприниматель Билл Гейтс сравнил последствия загрязнения атмосферы с последствиями пандемии COVID-19. Климатическая катастрофа может случиться уже в ближайшие десятилетия, написал он в своем блоге.