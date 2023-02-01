Эксклюзив 01 февраля 2023, 17:06 Кучера сравнил эффект от интервью Дудю с разворошенным осиным гнездом «Меня развели»: Кучера рассказал, что ожидал от интервью с Дудем дружеской беседы

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Собравшее за неделю 18 миллионов просмотров интервью телеведущего и актера Оскара Кучеры блогеру Юрию Дудю* вызвало огромный резонанс. Сам главный герой признался, что шел на дружескую беседу, а столкнулся с критикой своей гражданской позиции. Об этом артист рассказал в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко.

Кучера заявил, что впервые интервью с Дудем* посмотрел буквально неделю назад, чтобы понять, как он, не особо известный и прославленный актер, обеспечил каналу блогера рекордный прирост по просмотрам.

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«Я там такое осиное гнездо разворошил, что будь здоров. Ну, вот живет себе актер Кучера. Не уровня по известности Сергея Безрукова, Жени Миронова, Саши Петрова или Дани Козловского. И вдруг про меня „Дождь“** снимает пять программ, [писатель Дмитрий]

Он добавил, что не понимает, почему произошла такая реакция, хотя он просто высказал свою гражданскую позицию, которая заключается в поддержке России и армии.

«Самое неприятное после разговора — я понял, что меня развели», — отметил Кучера.

По словам актера, если бы сегодня ему предложили дать еще одно интервью подобного плана, то он бы лучше подготовился.

Кучера добавил, что ему непонятно, почему он, артист, который просто ведет свой новостной блог со своими мыслями, представили рупором специальной военной операции. Хотя по этой теме могут профессионально высказываться военкоры, политологи и даже журналисты.

«Это как я против Валуева выйду на боксерский ринг, то же самое будет. Ну я дурак, конечно. Надо было подготовиться», — подытожил Кучера.

* Юрий Дудь — признан в России иностранным агентом

** Телеканал «Дождь» — признан в России СМИ — иностранным агентом

*** Писатель Дмитрий Быков — признан в России СМИ — иностранным агентом