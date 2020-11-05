Кучера рассказал о состоянии здоровья после коронавируса

«Я великолепно себя чувствую, переболел в мае, поэтому сейчас чувствую себя чудесно», — рассказал он.

Он призвал всех лечится, если заболели гриппом, и уточнил, что не столь важно, «как вы его назовете».

Кучера прошел через коронавирус, причем в достаточно тяжелой форме. Однако он выступает против вводимых сейчас мер предосторожности. Артист упомянул, что возможность лечиться существует, но не «всеми этими препаратами».

«Естественно, все это не стоит тех ограничений, которые нам ставят из-за болезни, просто назвав ее страшным словом. Вот и все. Больше сказать нечего», — отметил Кучера.

В начале июня актер и его родные заразились коронавирусом. А в следующем месяце в возрасте 85 лет умер отец артиста Александр Боголюбов. Мужчину госпитализировали по другой причине, но в больнице он подцепил новую инфекцию и скончался спустя несколько дней.

Ранее COVID-19 с 50% поражением легких и температурой +39 градусов переболела дочь продюсера Иосифа Пригожина. Девушку уже выписали из больницы.