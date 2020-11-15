Кучера поддержал призыв Меладзе бойкотировать съемки программ к Новому году

Он также выступил с предложением к правительству. Кучера считает нужным сделать налоговую скидку в 75% на все это время или на 2021 год. Тогда артисты будут платить только 25%.

«А то как-то не хорошо получается, что мы платим 100%, а посещение залов 25%», — заявил актер.

Он также посоветовал нанять на работу специальных людей, которые бы контролировали в залах соблюдение необходимых мер безопасности.

Кучера добавил, что театры не могут функционировать на 25%. При таком раскладе денег не заработают ни сами культурные учреждения, ни артисты, ни другие служащие.

«Все останутся без денег. Семьи останутся без денег», — заключил актер.

Ранее Валерий Меладзе призвал российских звезд отказаться от съемок в новогодних передачах. Из-за отмены праздничных концертов на фоне пандемии коронавируса ощущение волшебства пропало. Раз артистам запрещено работать из-за ограничительных мер, им также и не стоит сниматься в новогодних передачах. Пост в Instagram с этим призывом вызвал широкий резонанс. Певец хотел привлечь внимание к индустрии, в которой несколько десятков тысяч человек не могут работать на протяжении нескольких месяцев, писало ИА НСН.