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    15 ноября 2020, 15:49

    Кучера поддержал призыв Меладзе бойкотировать съемки программ к Новому году

    Алена Макаренко

    Актер и телеведущий Оскар Кучера «целиком и полностью» поддержал призыв Валерия Меладзе бойкотировать съемки передач к Новому году. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
    Кучера поддержал призыв Меладзе бойкотировать съемки программ к Новому году

    Он также выступил с предложением к правительству. Кучера считает нужным сделать налоговую скидку в 75% на все это время или на 2021 год. Тогда артисты будут платить только 25%.

    «А то как-то не хорошо получается, что мы платим 100%, а посещение залов 25%», — заявил актер.

    Он также посоветовал нанять на работу специальных людей, которые бы контролировали в залах соблюдение необходимых мер безопасности.

    Кучера добавил, что театры не могут функционировать на 25%. При таком раскладе денег не заработают ни сами культурные учреждения, ни артисты, ни другие служащие.

    «Все останутся без денег. Семьи останутся без денег», — заключил актер.

    Ранее Валерий Меладзе призвал российских звезд отказаться от съемок в новогодних передачах. Из-за отмены праздничных концертов на фоне пандемии коронавируса ощущение волшебства пропало. Раз артистам запрещено работать из-за ограничительных мер, им также и не стоит сниматься в новогодних передачах. Пост в Instagram с этим призывом вызвал широкий резонанс. Певец хотел привлечь внимание к индустрии, в которой несколько десятков тысяч человек не могут работать на протяжении нескольких месяцев, писало ИА НСН.