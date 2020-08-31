31 августа 2020, 16:03
Кучера: я готов вести разные телешоу
Оскар Кучера рассказал, что готов работать в любой программе, если она его заинтересует. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он ушел с НТВ, но не против и дальше строить карьеру телеведущего. Также Кучера рассказал, какие шоу хотел бы вести.
«Любой формат абсолютно, если это мне будет интересно», — заключил он.
Ранее стало известно, что музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что у Бориса Корчевникова есть проблемы со слухом, и из-за этого он покинул программу «Прямой эфир».