Кучера: я готов вести разные телешоу

Он ушел с НТВ, но не против и дальше строить карьеру телеведущего. Также Кучера рассказал, какие шоу хотел бы вести.

«Любой формат абсолютно, если это мне будет интересно», — заключил он.

Ранее стало известно, что музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что у Бориса Корчевникова есть проблемы со слухом, и из-за этого он покинул программу «Прямой эфир».