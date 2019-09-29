«Кто-то сопоставил». Уварова опровергла, что обрилась налысо ради Заворотнюк

Исполнительница главной роли в сериале «Не родись красивой» Нелли Уварова остриглась налысо. В Сети поклонники подумали, что так она решила поддержать коллегу по площадке Анастасию Заворотнюк, которой врачи остригли волосы перед трепанацией. Но, оказалось, все иначе. Об этом сама актриса рассказала в разговоре с «360».

«Я думаю, кто-то как-то сопоставил. Нет, я просто снимаюсь в проекте. Я побрилась для съемок», — рассказала Уварова.

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Ранее актриса обратилась в Instagram к Ане, дочери Заворотнюк. Она посоветовала девушке не обращать внимание на недругов и пожелала маме скорейшего выздоровления. Поклонники подумали, что так Уварова поддержала коллегу, Заворотнюк. Они оценили новый образ актрисы. А еще похвалили ее за смелый шаг, на который звезда решилась ради подруги.

Сообщения о серьезной болезни Заворотнюк появились в СМИ и соцсетях в конце лета. В середине сентября появилась информация, что актрису в тяжелом состоянии положили в одну из московских клиник. Врачи якобы обнаружили у нее рак мозга. Официально информацию о состоянии здоровья звезды так и не подтвердили.

А по словам телеведущего Сергея Майорова, Заворотнюк перенесла уже две операции. Врачи надеются, что актриса пойдет на поправку.