Эпидемия коронавируса в России нанесла серьезный удар по шоу-бизнесу. Многим артистам приходится работать не по профессии, чтобы как-то пережить «очень непростые времена».

Певец Филипп Киркоров в беседе с порталом «Собеседник» поделился, как вместе с коллегами справляется с последствиями пандемии.

Без денег остались не только сами артисты, но и члены творческих коллективов. Им приходится выкручиваться, чтобы свести концы с концами.

«Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то — разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился. Очень тяжелая ситуация», — рассказал Киркоров про своих сотрудников.

Финансовая ситуация у самого Киркорова пока стабильная: помогли накопленные сбережения, необходимости в подработке у него нет.

«Я имею возможность сегодня спокойно позволить себе не работать <…> десять лет», — подчеркнул артист.

По мнению Киркорова, кризис в шоу-бизнесе затянется минимум на два года. Если и будут проходить какие-то фестивали и концерты, то единичные.

«Люди потеряли возможность зарабатывать деньги. И как минимум потребуется два года, чтобы они пришли в себя и позволили себе пойти на концерт, заплатив за это 15-20 тысяч рублей или даже 10 тысяч», — заключил Филипп Киркоров.