«Кто-то хочет огласки, кто-то нет». Лещенко — об идее защитить артистов от желтой прессы
Певец Лев Лещенко обсудил с ИА Nation News слова актрисы Елены Кориковой о необходимости защитить деятелей искусства от «нападок желтой прессы и бесконечной клеветы».
Елена Корикова на своей странице в Instagram выразила сожаление, что желтая пресса в России «разрушает жизнь людям искусства».
По ее словам, артистам нельзя обратиться ни к полиции, ни к врачам, поскольку одно лишь упоминание известной фамилии дает повод для передачи информации желтой прессе. Актриса задала главе Минкульта Владимиру Мединскому вопрос: есть ли у людей искусства защита от желтой прессы?
«И не хотите ли издать закон о неприкосновенности частной жизни артистов?» — предложила Корикова.
Лев Лещенко заметил, что в этом вопросе все зависит от человека, который попадает под пристальное внимание журналистов.
«Кто-то хочет огласки, кто-то нет. Это выбор самой персоны», — пояснил певец.