Елена Корикова на своей странице в Instagram выразила сожаление, что желтая пресса в России «разрушает жизнь людям искусства».

По ее словам, артистам нельзя обратиться ни к полиции, ни к врачам, поскольку одно лишь упоминание известной фамилии дает повод для передачи информации желтой прессе. Актриса задала главе Минкульта Владимиру Мединскому вопрос: есть ли у людей искусства защита от желтой прессы?

«И не хотите ли издать закон о неприкосновенности частной жизни артистов?» — предложила Корикова.

Лев Лещенко заметил, что в этом вопросе все зависит от человека, который попадает под пристальное внимание журналистов.

«Кто-то хочет огласки, кто-то нет. Это выбор самой персоны», — пояснил певец.