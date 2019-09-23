Ксения Собчак снимется в сериале Богомолова про ангарского маньяка
Ксения Собчак сыграет одну из ролей в новом сериале своего мужа, режиссера Константина Богомолова. Съемки «Хорошего человека» уже начались, сообщил видеосервис Start во «ВКонтакте».
Сценарий сериала основан на истории реального человека — бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова, который больше известен как ангарский маньяк. С 1992 по 2010 год он жестоко убил 77 женщин в Ангарске и других городах Иркутской области.
Богомолов поклялся стать «первой леди» при СобчакПодробнее
Главные роли в картине исполнят Никита Ефремов, который сыграет главного героя Ивана Крутихина, а также Юлия Снигирь — она выступит в образе московского следователя Евгении Ключевской.
В сериале также примут участие Андрей Бурковский, Александра Ребенок и другие.
Кого именно будет играть супруга режиссера, пока не известно.
Сам ангарский маньяк был задержан в 2015 году и приговорен к двум пожизненным заключениям.