  • Ксения Собчак снимется в сериале Богомолова про ангарского маньяка

    23 сентября 2019, 16:54

    Нина Петлинова

    Ксения Собчак сыграет одну из ролей в новом сериале своего мужа, режиссера Константина Богомолова. Съемки «Хорошего человека» уже начались, сообщил видеосервис Start во «ВКонтакте».

    Сценарий сериала основан на истории реального человека — бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова, который больше известен как ангарский маньяк. С 1992 по 2010 год он жестоко убил 77 женщин в Ангарске и других городах Иркутской области.

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    Главные роли в картине исполнят Никита Ефремов, который сыграет главного героя Ивана Крутихина, а также Юлия Снигирь — она выступит в образе московского следователя Евгении Ключевской.

    В сериале также примут участие Андрей Бурковский, Александра Ребенок и другие.

    Кого именно будет играть супруга режиссера, пока не известно.

    Сам ангарский маньяк был задержан в 2015 году и приговорен к двум пожизненным заключениям.