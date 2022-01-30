Ксения Собчак подтвердила слухи о романе Григория Лепса и Юлии Барановской

Российская телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о романе Юлии Барановской и Григория Лепса — пока непонятно, в шутку она об этом сказала или все-таки всерьез. Об этом журналистка рассказала во время программы «Вечерний Ургант».

В эфире передачи начались рассуждения о прославленном российском артисте. Ксения Собчак поделилась, что во время новогодних праздников она проводила время в одной компании со звездой шоу-бизнеса.

Иван Ургант спросил, известно ли Ксении что-то о новых отношения Григория Лепса. На это телеведущая шепотом поведала, что новой спутницей артиста, у которого сотни тысяч поклонниц по всей стране, стала ее коллега Юлия Барановская. Но пока непонятно, была ли в этот момент Ксения серьезна или просто ради шутки решила подогреть очередные слухи о знаменитостях.

Буквально недавно многочисленных поклонников ошарашила новость о разводе Григория Лепса. Сама пара ни о чем официально не объявляла, о бракоразводном процессе стало известно из судебных документов, открыто опубликованных на сайте одного из судов. Супруги расстались после долгих лет совместной жизни. Причины ни Лепс, ни его бывшая жена комментировать не стали. Официальный развод состоялся 20 декабря.