Ксения Шойгу поделилась фото отца на природе

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения опубликовала фото своего отца на природе. Она рассказал, что сейчас они отдыхают на родине в Туве, где спасаются от летней жары в столице.

Фото и видео Ксения Шойгу опубликовала в своем Instagram.

«Когда в Москве жара и душно — всегда хочется на родину! Как вам природа? Куда бы хотели сейчас вы?» — написала она под фото.

На снимках видно, что Ксения отдыхает вместе с отцом — они отправились на прогулку на лошадях. Судя по их одежде, температура в Туве намного ниже, чем в Москве. А значит, спастись от московской жары и духоты на родине им удалось.