Ксения Бородина рассказала о проблемах с дочерью

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в социальных сетях о трудностях с дочерью. По ее словам, ребенок начал делать вещи, нехарактерные для ее возраста.

Бородина поделилась, что Теона попросила ей дать соску и детскую бутылочку. Девочка прицепила соску на домашние вещи и иногда играет с ней. Телеведущая спросила, стоит ли ей поддерживать своего ребенка в этой попытке впасть в детство.

Помимо этого, телеведущая рассказала, что ее дочь иногда начинает говорить совсем как малое дитя. Это происходит на протяжении пяти минут, а затем девочка перестает притворяться. Поэтому Ксения посчитала, что в этом нет ничего такого.

«Кризис пяти лет», — заключила она.

Поклонники в комментариях к посту согласились с тем, что ничего необычного в поведении дочери нет, добавили «Дни.ру».