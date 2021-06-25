Ксения Бородина подала документы на развод

Телеведущая Ксения Бородина подала документы на расторжение брака с Курбаном Омаровым. Об этом сообщил сайт Super.ru.

Журналисты издания связались с телеведущей, которая подтвердила им информацию о разводе.

Слухи о том, что Бородина и Омаров давно не живут вместе, ходили давно. Телеведущая приходила одна на различные мероприятия.

На своей странице в Instagram в начале июня Бородина опубликовала пост, намекающий на предстоящий бракоразводный процесс, напомнило Ura.ru.

«Пишу и стираю. Не знаю пока, что вам сказать. Дайте мне время», — сообщала телеведущая в ответ на вопросы подписчиков. Тогда же Бородина добавила, что есть вещи, которые она не готова прощать.

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. Пара воспитывает дочь Теону.