Знаменитости 08 апреля 2024, 18:49 Крыжовников заработал более 30 миллионов рублей на «Слове пацана» «КП»: режиссер Крыжовников получил 34 миллиона рублей за сериал «Слово пацана» РИА «Новости»

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Режиссер Жора Крыжовников заработал около 34 миллионов рублей на сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом стало известно изданию «Комсомольская правда».

По данным СМИ, производством картины занимались сразу три студии: НТВ, «НМГ студия» и Toomuch Production. Последняя на 50% принадлежит Крыжовникову, а остальная половина — продюсеру Галине Стрижевской.

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Сериал стал первой большой работой для Toomuch Production. Выручка компании за прошедший год составила 454 миллиона рублей, а «Слово пацана» принесло владельцам 34 миллиона рублей.

Ранее актер Юрий Стоянов назвал сериал правдивым и важным. Он отметил работу Крыжовникова и заявил, что картина убедительно воссоздает атмосферу конца 1980-х годов.