Знаменитости 19 июня 2023, 01:57 «Крысятники огребут по полной». Садальский сообщил об осквернении могилы актрисы Макаровой Актер Садальский: неизвестные осквернили могилу актрисы Макаровой, забрав фигурку кошки РИА «Новости»

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Актер Станислав Садальский рассказал в своих соцсетях о неприятной ситуации, которая случилась с могилой советской актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище. Неизвестные украли с места захоронения артистки декоративный элемент надгробия — черную кошку.

«Неужели не страшно? Ведь издавна известно, покойники просто так ничего не отдают. <…>Так что крысятники огребут скоро по полной!» — написал Садальский.

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Он напомнил, что подобный случай — не первый. Несколько лет назад злоумышленники откололи с надгробия цифры и буквы, а также уже пытались украсть кошку. Однако жаловаться администрации кладбища актер не считает действенным, потому что там даже нет видеонаблюдения, а за порядком следят несколько человек.

В мае блогер устроила эротическую фотоссесию на могиле лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева в Санкт-Петербурге. После этого поклонники музыканта потребовали привлечь хулиганку к ответственности. А вдова Горшка пообещала посадить фанатку, осквернившую могилу ее мужа.