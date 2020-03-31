«Крышняк подъезжает»: Айза Анохина объяснила видео с грызней собак очередным срывом Гуфа

Рэпер Гуф натравил свою овчарку на других собак и заснял происходящее на видео. Против исполнителя ополчились зоозащитники, но телеведущая Айза Анохина объяснила поведение бывшего мужа. У хозяина питомца произошел срыв, поэтому сейчас он лежит в больнице.

«Он не натравливал. Он очень любит животных, сразу хочу это сказать. Также хочу сказать, что Алексей не очень здоров сам по себе. Я думаю, что сейчас очень активно обсуждается эта ситуация и зоозащитники его хотят убить, это делают они неправильно, потому что Алексей очень любит собак», — рассказала «360» Айза Анохина.

Вчера утром, 30 марта, Гуфа забрали в клинику. Сейчас он находится под наблюдением врачей из-за очередного срыва.

«Он же болен, у него много психических заболеваний. Вот периодически крышняк подъезжает. <…> Он хотел оттаскивать Гуччи от [собаки], я видео смотрела, но он просто вышел в эфир и заигрался. Тот еще артист», — отметила ведущая.

Айза попросила людей не обижаться на исполнителя за произошедшее на видео.

Речь идет о ролике, где Гуф гулял со своей овчаркой по кличке Гуччи. Рэпер вышел в прямой эфир в Instagram и начал натравливать своего питомца на других собак, которые гуляли без поводков. Ситуация возмутила подписчиков, а активисты из общественной организации «Зооправо» потребовали привлечь Гуфа к ответственности.