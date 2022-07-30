«Крыша едет». Хоккеист Овечкин рассказал о своей звездной болезни

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в интервью YouTube-каналу «МЯЧ Production» признался, что в молодости у него была звездная болезнь. Хоккеист «зазвездился», оказавшись в первой команде «Динамо».

«Когда попадаешь в команду мастеров, у тебя крыша едет. Хорошо, что со мной постоянно был мой отец, который сразу сказал: „Успокойся. Ты еще ничего не добился“», — разоткровенничался он.

Сейчас 36-летний Овечкин считает, что нужно «быть проще и всегда оставаться человеком».

Александр Овечкин был воспитанником клуба «Динамо», затем, в 2005 году, перешел в «Вашингтон» и в его составе выиграл Кубок Стэнли (2018). Вместе со сборной России три раза становился чемпионом мира: в 2008-м, 2012-м и 2014 годах.

В апреле он попал в двадцатку лучших форвардов Национальной хоккейной лиги всех времен. Также Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ и является лучшим по этому показателю хоккеистом в Европе. Спортсмен поразил ворота соперников 780 раз.