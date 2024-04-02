Знаменитости 02 апреля 2024, 17:42 Крылова заявила, что снялась в «Трудных подростках» не ради денег Звезда «Трудных подростков» Крылова заявила, что снялась в сериале не ради денег Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Звезда сериала «Трудные подростки» Анастасия Крылова поделилась впечатлениями об участии в этом проекте. На съемки она согласилась не ради денег, рассказала артистка в интервью WomanHit.ru.

«О заработке мы вообще не думали, особенно, в первом сезоне. Сценарий выглядел интересным, но никто не знал вначале, выстрелит он или нет. Кастинг был из почти неизвестных актеров. Все было сомнительно, но дело пошло», — поделилась актриса.

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Крылова считает, что совместные усилия команды и вера в проект сыграли ключевую роль в его популярности среди аудитории.

«Можно сказать, что мы после первого сезона проснулись знаменитыми», — отметила она.

Актриса отметила, что участие в сериале дало ей новые знакомства и возможности для самопознания, поскольку ее персонаж проходил через разные этапы развития вместе с ней. Однако ее личные подростковые сложности были кратковременными. Она получала своевременную поддержку от родных.

«Мои близкие люди очень быстро пресекали мои бунты», — пошутила звезда.

Ранее актер сериала «Трудные подростки» Тимофей Елецкий рассказал, почему отказывается от фото с фанатами.