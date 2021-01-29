Крутой снял на видео Леонтьева с его скрывающейся от публики супругой

Крутой рассказал своим подписчикам, что артист приехал к нему в гости. Он подчеркнул, что старые друзья хорошо провели время. Компания отдыхала в ресторане с видом на яхт-клуб, а потом поехала домой к Крутому.

«Вчера был замечательный день — к нам в гости приехали Мама с Аллочкой и Валерик Леонтьев с Люсей», — написал он под видео.

Композитор назвал своего коллегу по эстраде «любимым всей его семьей Человеком». По его словам, в Леонтьеве совместились гениальный артист, порядочный, ранимый и преданный человек, который открывается немногим. Продюсер отметил, что певец имеет большие познания в живописи, литературе и кино.

На видео время от времени мелькает жена Валерия. Ее лицо закрыто широкими темными очками. Женщина не очень любит появляться на публике и старается не общаться с журналистами.

Леонтьев и Исакович вместе с 1972 года. Официально поженились они намного позже — в 1998 году. Пара находится в теплых отношениях с семьей Крутого. У обоих музыкантов есть недвижимость в Майами.