Крутой попросил подписчиков помолиться за заболевшего ковидом Серова

Композитор Игорь Крутой попросил своих подписчиков в Instagram помолиться за здоровье певца Александра Серова. Сейчас артист находится в больнице, у него выявили коронавирус.

Крутой также опубликовал эпизод, который не вошел в программу Бориса Корчевникова «Судьба человека», в котором он вместе с Серовым делится воспоминаниями из юности.

«Мой друг Саня заболел этой заразой, помочь ему, при всем моем желании. <…> У меня ко всем подписчикам нашего салона огромная просьба — помолиться и при возможности поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова», — написал композитор.

Ранее пиар-директор певца заявил, что он находится в реанимации. Артист в создании, и врачи отмечают положительную динамику в его состоянии. По данным kp.ru, у Серова выявили почти 75% поражения легких. Источник издания уточнил, что он дышит через кислородную маску.

В тяжелом состоянии с коронавирусом находится в больнице и актер Валерий Гаркалин. Его подключили к аппарату ИВЛ. Его состояние осложняют хронические проблемы с сердцем.