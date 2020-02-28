Крутой показал молодую Пугачеву и себя с шевелюрой. Видео

«Четверть века назад, когда у меня были длинные волосы и намного больший вес, я написал песню, вошедшую в альбом Аллы Пугачевой „Не делайте мне больно, господа“, фрагмент презентации которого с удовольствием показываю вам. За эти годы „Любовь, похожую на сон“ пели многие и каждый по-своему. Замечательно это сделали Лара Фабиан и Димаш Кудайбергенов, но первой ее великолепно исполнила Примадонна, благодаря которой песню полюбили все», — подписал композитор опубликованное видео.

По словам Крутого, видеозапись очень трогательная. На ней запечатлены многие знаменитости. В зале можно заметить Михаила Жванецкого, влюбленного в Пугачеву Филиппа Киркорова, Юрия Николаева и Дмитрия Маликова с женой Леной, рулевого «Обоза» Ивана Демидова. Здесь же один из самых плодовитых эстрадных поэтов Илья Резник, и, конечно, Алла Пугачева и сам Игорь Крутой.

«Танцующий только медленные танцы автор музыки», — сказал о себе композитор.