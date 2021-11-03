«Круговорот капельниц и тонна лекарств»: Кристина Асмус рассказала о госпитализации дочери

Российская актриса Кристина Асмус несколько дней провела в одной из московских больниц, куда попала ее семилетняя дочь. В ходе обследования выяснилось, что у девочки кишечная инфекция. Об этом Асмус написала на своей странице в Instagram.

Актриса рассказала, что дочь госпитализировали с высокой температурой, которую никак не могли сбить и непрекращающейся рвотой. В больницу девочку в сопровождении мамы привезли на скорой.

«Дальше круговорот капельниц, тонна лекарств, исследований и… кишечная инфекция», — поделилась Асмус.

Она отметила, что пока находилась в больнице с дочкой отменила все съемки в кино, рекламе и на телевидении, а также все репетиции.

Асмус подчеркнула, что когда дети болеют, то у родителей появляется сильное желание забрать этот недуг себе, чтобы избавить ребенка от страданий.

Сейчас девочка вместе с мамой восстанавливаются дома. Актриса поблагодарила всех подписчиков за слова поддержки.