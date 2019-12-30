    30 декабря 2019, 04:42

    «Круглосуточно под капельницами»: Кристину Асмус увезли на «скорой»

    Валерия Шафирко

    Актриса Кристина Асмус госпитализирована в одну из столичных клиник с острой бактериальной инфекцией. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

    Асмус рассказала, что находится в больнице уже неделю. Она отметила, что госпитализации предшествовали участия в спектаклях и различных мероприятиях, на которых артистка появлялась с высокой температурой.

    «Одна скорая, вторая, в итоге забрали. Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», — написала Асмус. При этом актриса отметила, что ее планируют выписать уже завтра, однако все будет зависеть от ее состояния.

    «Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск», — иронично заметила Асмус.

    Пользователи в комментариях пожелали артистке скорейшего выздоровления.

    На прошлой неделе Кристина Асмус оказалась в центре очередного скандала. На этот раз артистку осудили за сцену в клипе певца Егора Крида.

    В тизере Крид и Асмус стоят в раздевалке, обнимаются, тяжело дышат и собираются поцеловаться. При этом сам поцелуй в кадр не вошел. Пользователи соцсетей сочли сцену неприемлемой для актрисы и припомнили ей постельную сцену в фильме «Текст», которую пользователи раскритиковали за откровенность.