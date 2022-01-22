kp.ru: Заворотнюк потеряла способность разговаривать

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком, потеряла способность говорить. Об этом в социальных сетях сообщила ее дочь Анна, пишет «Комсомольская правда».

Day.ru онколог Юрий Покровский заявил, что дает актрисе максимум два месяца. По его словам, при развитии опухоли затрагиваются определенные участки головного мозга.

«При потере речи пациент может остаться в живых, если у него сохранены другие функции. Но, в принципе, это говорит о том, что все печально и фатально», — заявил врач.

Диагноз Заворотнюк стал известен в 2018 году, она борется с глиобластомой. Близкие долго скрывали состояние актрисы. Заворотнюк долгие месяцы провела в больнице в тяжелом состоянии, где врачи боролись за ее жизнь.

Знакомые Заворотнюк утверждали, что после курса химиотерапии ее внешность сильно изменилась и сейчас ее уже не узнать. Именно с этим связано то, что актриса перестала появляться на публике.