Кроссовки Nike и кошелек с квитанциями Людмилы Зыкиной выставят на мемориальном аукционе

Бриллианты Людмилы Зыкиной выставят на торги Подробнее

Личность владельца, который передал вещи артистки на торги, в аукционном доме не указали. Предположительно, это мог сделать старший племянник певицы Сергей Зыкин.

«Например, Людмиле Георгиевне принадлежали кроссовки Nike размера 39-40. Конечно, они не советских годов — куплены в нулевые. Вида они нового, возможно, были в носке совсем недолго. Стартовая цена пока не установлена. Кроме того, мы представим шубы, принадлежавшие Людмиле Зыкиной — их начальная стоимость 100 тысяч рублей. Эта одежда была в носке, но сохранилась очень хорошо», — рассказал эксперт аукционного дома «12й стул» Иван Ефимов.

Также на аукционе представят кошелек Cristian Dior, который принадлежал артистке. В нем до сих пор сохранились чеки за полученную пенсию, рецепт очков Людмилы Зыкиной и десятирублевая купюра.