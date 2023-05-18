18 мая 2023, 20:57
«Кроме Родины, ничего больше нет». Музыкант Юрий Бардаш — о любви к России и русской культуре
Музыкант Юрий Бардаш: Россия — это страна, которая сейчас отстаивает все русское
Россия — страна, которая сейчас отстаивает все русское. Об этом на вечернем стриме «360» заявил музыкант, создатель проектов Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» и других Юрий Бардаш.
Артист признался, что его самое главное богатство — это родина. Он выразил благодарность родному дому за то, что вырос талантливым человеком.
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«У меня, кроме Родины, ничего больше нет. У меня нет домов, счетов. Своему таланту я, наверно, обязан своему месту, где я вырос», — отметил он.
Бардаш напомнил, что в Донбассе. Его малой родиной является город Алчевск Луганской Народной Республики. Там всегда присутствовала русская культура. Музыкант не знал, как жить в мире, в котором не будет российских «мотивов».
«Я всегда был пропитан русской культурой. И когда встал вопрос о том, чтобы русское все отменить, я просто не понял… А где бы я тогда был? А какое мое местов мире, где все русское отменяют? Поэтому для меня естественный выбор был — Россия. Россия — это страна, которая сейчас отстаивает все русское. Конечно, я с ней. Конечно, я с русским народом», — констатировал артист.
Он назвал русскую культуру уникальной и добавил, что сам всегда был и остается «апологетом русского».
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