Эксклюзив 18 мая 2023, 20:57 «Кроме Родины, ничего больше нет». Музыкант Юрий Бардаш — о любви к России и русской культуре Музыкант Юрий Бардаш: Россия — это страна, которая сейчас отстаивает все русское

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Россия — страна, которая сейчас отстаивает все русское. Об этом на вечернем стриме «360» заявил музыкант, создатель проектов Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» и других Юрий Бардаш.

Артист признался, что его самое главное богатство — это родина. Он выразил благодарность родному дому за то, что вырос талантливым человеком.

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«У меня, кроме Родины, ничего больше нет. У меня нет домов, счетов. Своему таланту я, наверно, обязан своему месту, где я вырос», — отметил он.

Бардаш напомнил, что в Донбассе. Его малой родиной является город Алчевск Луганской Народной Республики. Там всегда присутствовала русская культура. Музыкант не знал, как жить в мире, в котором не будет российских «мотивов».

«Я всегда был пропитан русской культурой. И когда встал вопрос о том, чтобы русское все отменить, я просто не понял… А где бы я тогда был? А какое мое местов мире, где все русское отменяют? Поэтому для меня естественный выбор был — Россия. Россия — это страна, которая сейчас отстаивает все русское. Конечно, я с ней. Конечно, я с русским народом», — констатировал артист.

Он назвал русскую культуру уникальной и добавил, что сам всегда был и остается «апологетом русского».