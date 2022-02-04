Маколей Калкин снимет документальное шоу про кризис среднего возраста

Маколей Калкин, в детстве ставший звездой комедии «Один дома», снимет документальный проект о кризисе среднего возраста и принятии старения. Об этом сообщил сайт teleprogramma.pro со ссылкой на Variety.

Шоу будет называться «Кризис среднего возраста Маколея Калкина» (Macaulay Culkin’s Midlife Crisis). Сам актер снимется в главной роли. Он планирует ездить по миру и задавать людям вопросы о жизни: когда начинается старение, как найти единственного партнера до конца жизни, как быть хорошим отцом и другие.

Идея пришла в голову Калкину на его 40-летие. Тогда он спросил поклонников в Twitter, как справиться с кризисом среднего возраста. После выросшей в комментариях дискуссии он задумался о важности этой темы.

Сейчас Маколею Калкину 41 год. Менее года назад он впервые стал отцом. У Калкина и его девушки Бренды Сонг родился сын. Мальчика назвали в честь погибшей старшей сестры Калкина — Дакота.