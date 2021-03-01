Критика обрушилась на Седокову после скандального ухода с шоу Галкина

Критика обрушилась на певицу Анну Седокову после того, как она со скандалом покинула съемки программы «Сегодня вечером», ведущим которой является Максим Галкин, сообщило ИА «Невские новости».

Создатели шоу рассказали о многочисленных романах и браках, а также детях Седоковой от разных мужей.

«Предвзятый сюжет с подачей: она вышла замуж и сразу развелась. Да, кому-то повезло, он встретил любовь в 18 лет и прожил долго. Но у меня так не вышло», — призналась артистка.

Она поделилась воспоминаниями о том, что росла в бедной семье без отца, а главной кормилицей была мама. По словам Анны, это стало причиной ее проблем с мужчинами. Как подчеркнула певица, ей не стыдно за расставания с мужчинами. Знаменитость посоветовала и другим девушкам не терпеть унижения.

Некоторые зрители программы не прониклись словами Седоковой и написали в Instagram саркастические комментарии: «А то вы прям святость. Родили, расстались», «Она не обиделась, просто правда в глаз попала», «На большее, видимо, не тянет, как только короткометражные браки».