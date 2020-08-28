Критик: у Корчевникова проблемы со слухом

По данным сайта «Утро.ру», Соседов уверен, что Корчевников плохо слышит, потому что разговаривал с ним, и тот невпопад отвечал на его вопросы.

«Не скажет же он, что недослышал. Поэтому делает вид, что слышит», — считает критик.

То же самое говорили участники программы «Судьба человека», которую Корчевников сейчас ведет. Одна из них была уверена, что ведущий пытается читать ответы собеседников по губам.

Ранее концертный директор Корчевникова Табриз Шахиди опроверг слухе о его проблемах со здоровьем. Он заявил, что тот не страдает глухотой. В 2015 году шоумен перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, затронувшей слуховой нерв. В своей программе «Судьба человека» он рассказал о длительном курсе лечения, из-за которого набрал лишний вес.

«Все у Бориса в порядке. Никаких осложнений. Чувствует себя хорошо», — заверил Шахиди.