Критик Соседов возмутился высокими доходами попавшего в Forbes Егора Крида

Музыкант занял второе место — его доходы составляют 6,9 миллиона долларов. Возглавил рейтинг артист Сергей Шнуров с 8,8 миллиона долларов. На третьем месте певец Дима Билан и его 6,8 миллиона долларов.

Соседов подчеркнул, что не понимает, почему Крид оказался в этом списке, информирует РИА ФАН.

«Меня удивил Егор Крид. Понятия не имею, за что этот человек может зарабатывать такие огромные деньги. Кто это слушает? Я могу еще понять, кто слушает Басту. Но не могу понять, кто слушает Крида. И чтоб он еще был на втором месте после Шнура!», — заявил журналист.

Он отметил, что музыкант и другие богатые люди обязаны отдавать свои деньги в детские дома и больницы. По мнению критика, людям не нужны такие огромные суммы.